Silvia Romano, l’assessore la deride: “Dove li trova altri uomini?”

Hanno suscitato sconcerto le parole di un assessore del comune di Sorrento, che sui social ha volutamente deriso l'aspetto di Silvia Romano.

Non sembra avere fine la sequela di insulti e minacce che Silvia Romano sta ricevendo dal momento in cui è tornata in Italia lo scorso 10 maggio, dopo 18 mesi trascorsi in Somalia prigioniera dell’organizzazione terroristica Al-Shabaab. Questa volta, a puntare il dito contro la cooperante italiana è stato l’assessore del comune di Sorrento Emilio Moretti, che commentando un post sulla liberazione di Silvia Romano ne ha approfittato per deriderla facendo leva sul suo aspetto fisico.



Silvia Romano, le parole dell’assessore

Il commento dell’assessore Moretti è comparso sotto un post di Clara Rolla, segretario della sezione sorrentina della Lega, in cui attaccava in Pd per aver a suo dire utilizzato la liberazione della Romano al fine di distogliere l’attenzione dall’operato del governo. Tra i messaggi di risposta, Moretti afferma: “Ma con tutto il rispetto la avete guardata bene? Lei in realtà non voleva tornare… dove li trova altri uomini“.

Parole che hanno subito generato la reazione di altri commentatori del post, indignati dall’utilizzo di un simile linguaggio da parte di un membro delle istituzioni: “Signor Moretti, seconda la mia opinione, in qualità di assessore con delega ai rapporti internazionali di Sorrento, questa sua opinione è volgare e sessista. Con il ruolo che ricopre, certe opinioni dovrebbe tenerle per se”.





Non sono purtroppo gli unici insulti ricevuti sotto quel post da Silvia Romano, per la quale proprio a seguito delle continue minacce la Procura della Repubblica di Milano ha deciso di aprire un’inchiesta con a capo il responsabile della sezione antiterrorismo Alfredo Nobili, che non ha esitato a parlare del reato di minacce aggravate.