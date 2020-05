Secondo un recente studio cinese sembra che il coronavirus sia trasmissibile anche attraverso i rapporti intimi.

In base ad un recente studio cinese sembra che il coronavirus sia trasmissibile anche attraverso i rapporti intimi. Proprio per questo motivo il medico thailandese Veerawat Manosutthi invita le persone a non avere rapporti per almeno un mese dopo la guarigione dal Covid-19 al fine di evitare di contagiare il proprio partner.



Coronavirus e rapporti intimi

In base a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il medico del dipartimento di controllo delle malattie thailandese Veerawat Manosutthi ha parlato di uno studio cinese attraverso il quale sono state rinvenute tracce di Covid-19 anche nello sperma del 16% di 38 uomini risultati positivi al coronavirus e su cui sono state effettuate tale tipo di analisi. Questo, in base a quanto affermato dal medico thailandese, quindi, porta a pensare che il virus sia trasmissibile anche attraverso i rapporti intimi.

“Chi guarisce dal Coronavirus dovrà evitare il sesso per almeno 30 giorni”, ha infatti affermato il medico. Per poi sottolineare come dopo questo lasso di tempo sia possibile “riprendere l’attività indossando un preservativo”.

La paura, infatti, è che il virus possa continuare a risiedere anche dopo 30 giorni. Ma non solo, come dichiarato da Manosutthi a Khaosod English.: “Si dovrebbe anche evitare il bacio poiché è risaputo che può diffondersi anche attraverso la saliva”.





Sull’argomento è intervenuto anche il ricercatore Shixi Zhang, dell’ospedale municipale di Shangqiu, che a sua volta ha sottolineato come “la sopravvivenza della SARS-CoV-2 nel seme di un paziente in fase di recupero mantiene la probabilità di infettare gli altri”.