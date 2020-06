Una ragazzo di 13 anni è morto annegato in provincia di Vicenza dopo essere caduto nel torrente Agno mentre stava giocando con alcuni amici.

Tragedia a Cornedo vicentino, in provincia di Vicenza, dove nella giornata del 5 maggio un ragazzo di soli 13 anni ha perso la vita per annegamento dopo essere annegato in un fiume. Il giovane, che si trovava sulle sponde del torrente Agno, stava giocando assieme ad alcuni coetanei quando a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è scivolato tra i flutti.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, ogni tipo di rianimazione si è rivelato inutile e il ragazzo è stato in seguito dichiarato morto.



Vicenza, ragazzo annega in un fiume

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, avvenuto intorno alle ore 17:30, sembrerebbe che il ragazzo sia scivolato mentre si trovava sull’argine del torrente, cadendo nelle acque sottostanti e finendo sopraffatto dalla forza della corrente.

Una volta accortisi di quanto accaduto, gli amici che erano assieme a lui hanno immediatamente allertato gli adulti li presenti, che a loro volta hanno chiamato il 118 e i Vigili del Fuoco.

Una volta estratto il corpo del 13enne gli operatori sanitari hanno subito provveduto alle manovra di rianimazione, ma dopo diversi minuti era ormai chiaro che il giovane non sarebbe sopravvissuto.

Sul posto sono successivamente giunti si ala famiglia del ragazzo che l’intera comunità del comune di Cornedo vicentino, dove il 13enne era conosciuto assieme ai familiari. Sull’accaduto stanno attualmente indagando i carabinieri della stazione locale, che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente in modo da appurare le effettive responsabilità dei presenti.