In arrivo un volo da Doha a Fiumicino con 135 bengalesi nonostante lo stop per il Coronavirus alle persone del Bangladesh.

Le misure adottate dal Governo italiano rischiano di essere insufficienti. Mentre si cercano 600 possibili infettati bengalesi sfuggiti ai controlli agli aeroporti probabilmente grazie a test falsi, arriva un altro allarme mercoledì 8 luglio: il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, comunica come siano in arrivo all’aeroporto laziale 135 bengalesi con un volo da Doha.

Ma non verranno fatti sbarcare i 135 passeggeri provenienti dal Bangladesh e in arrivo all’aeroporto di Fiumicino: sarebbe questa la decisione delle autorità, che arriva dopo il blocco dei voli diretti dal paese asiatico deciso martedì 7 luglio dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Volo da Doha a Fiumicino: presenti bengalesi

Come denuncia il sindaco di Fiumino, Esterino Montino, il problema della triangolazione non è risolto: “Un volo dal Bangladesh è stato diviso in due e metà dei passeggeri sbarcheranno a Milano.

Questa è una presa in giro su cui non intendiamo soprassedere.Pretendo dai ministeri competenti che impongano all’aereo di ritornare indietro senza fare scendere i passeggeri. Non è accettabile che si rischi di trasformare Fiumicino in un gigantesco focolaio. Abbiano il coraggio di prendere decisioni serie e nette e di portarle fino in fondo. Noi non staremo a guardare”.



Per Alessio D’Amato, assessore alla sanità di Regione Lazio, bisogna intervenire in tempi rapidissimi: “È necessario che ENAC emetta una indicazione operativa chiara alle linee aeree affinché non imbarchino, per il tempo stabilito dalla massima autorità sanitaria del Paese, questi passeggeri. Comunque le nostre squadre di medici e infermieri sono già sul posto, ma dico con estrema chiarezza che non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione”.