Tragedia a Napoli in Piazza Carlo III. Due ragazzine di 15 e 14 anni sono state investite da una Smart. La 15enne è morta sul colpo, ferita l’amica.

Un tragico evento, quello nel quale sono state coinvolte due amiche, rispettivamente di 14 e 15 anni. Le due ragazze sono state investite da una Smart Forfour, in Piazza Carlo III a Napoli; alla cui guida c’era un ragazzo di 21 anni.

Per le due ragazzine la sorte non è stata favorevole. La più grande di 15 anni, è morta sul colpo sbattendo la testa violentemente, mentre l’amica è stata ricoverata in ospedale e ha riportato varie escoriazioni e fratture alla gamba.

Ragazze investite da una Smart

Le due ragazze, al momento dell’incidente, stavano attraversando il cordolo posto su via Foria, nel punto che dà sul lato dell’Albergo dei Poveri. Il giovane di 21 anni a bordo della Smart, non appena si è fermato per prestare soccorso, ha provveduto a chiamare il 118.

In seguito è stato sottoposto ai test per verificare se nel suo sangue ci fossero tracce di alcool e droga. Nonostante il soccorso tempestivo del 118, per una delle due ragazze c’è stato poco da fare. La 15enne è morta sul colpo sbattendo la testa, mentre la ragazza di 14 anni è stata ricoverata al Caradrelli con una prognosi di 30 giorni. Non è comunque in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato da Vocedinapoli.it, sono ancora in corso le indagini per comprendere nel dettaglio le dinamiche dell’incidente.

Dalle telecamere poste nella zona, sembra che le due amiche stessero attraversando un incrocio nel quale è presente uno spartitraffico. Resta infatti da capire se in quel preciso punto ci fossero o meno delle strisce pedonali. Le indagini sono state affidate alla Sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano.

Un incidente sempre più frequente

Incidenti di questo tipo sono purtroppo all’ordine del giorno. Solo due mesi fa, a Roma è stato investito un 14enne da un giovane di 22 anni in stato ebbrezza e attualmente accusato di omicidio stradale.

A Nova Milanese un bambino di 10 anni è stato travolto da un’auto mentre si trovava sulla sua bici.