Unuomo di 49 anni ha picchiato parroco e sagrestno di Bonea accusandoli di suonare troppo spesso e forte le campane.

Non sopporta più il suono delle campane, troppo frequente e forte, e così picchia il parroco e il sagrestano: l’episodio si è verificato a Bonea, comune campano in provincia di Benevento, e si è concluso con l’arresto dell’aggressore da parte delle forze dell’ordine.

Picchia parroco e sagrestano a Bonea

Tutto si è svolto nella serata di venerdì 7 agosto 2020, quando un uomo di 49 anni si è recato dal parroco don Alfonso Lapati e dal suo collaboratore per intimare loro di non suonare così spesso le campane, cosa che lui riteneva insopportabile. Tra i tre è nata una discussione accesa che presto dal piano verbale si è spostata a quello fisico. Il 49enne ha infatti iniziato a picchiare i due per poi scappare e far perdere le sue tracce.

Il parroco e il sagrestano hanno dato subito l’allarme ai Carabinieri fornendo i dettagli che erano in loro possesso per rintracciare l’aggressore. Essendo già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza anche con il sindaco del Comune, i militari della Compagnia di Montesarchio non ci hanno messo molto a trovarlo.

Una volta raggiuntolo poco dopo l’episodio, l’uomo ha iniziato una colluttazione anche con loro e ha aggredito anche gli uomini in divisa.

Su disposizione del sostituto procuratore di Benevento Maria Colucci questi ultimi lo hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari. Le accuse con cui è finito in manette di cui dovrà rispondere all’autorità giudiziaria sono quelle di violenza e resistenza e pubblico ufficiale.