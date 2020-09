Nove alunni sono stati isolati dopo la scoperta di un caso di coronavirus in una scuola materna di Piacenza. Un caso analogo a Crema

Un bimbo, alunno in una scuola materna di Piacenza, è risultato positivo al tampone Covid: isolati immediatamente nove dei suoi compagni. Lo rende noto il quotidiano Libertà. Il piccolo era stato sottoposto ai controlli dopo che un suo familiare era risultato essere affetto dal coronavirus.

Piacenza, bimbo positivo al Covid a scuola

Dopo il tampone, il personale della scuola materna ha ritenuto opportuno isolare nove alunni della classe frequentata dal bambino. La misura fa parte di una strategia di tracciamento effettuata dalla scuola per spezzare la catena del contagio. Per questo, solo i compagni in questione sono stati attenzionati e sottoposti ad isolamento domiciliare. Stando a quanto riportano le cronache locali, il piccolo sarebbe in buone condizioni di salute, probabilmente un asintomatico.

La gestione Covid a scuola

Con il ritorno alla scuola, si pone il problema della gestione delle classi in caso di contagio. Secondo quanto disposto da Palazzo Chigi, sarà prioritario individuare i casi e tracciare le dinamiche epidemiologiche: parrebbe l’unico strumento per spezzare la catena del contagio in luoghi dove la concentrazione di persone è più alta. Un caso recente riguarda un’altra scuola dell’infanzia. A Crema, in provincia di Cremona, tutti i bambini sono stati sottoposti a isolamento preventivo dopo un caso accertato di Covid.

Il caso di Crema e quello di Piacenza, entrambi ravvicinati e accaduti in un asilo, dimostrano l’importanza della collaborazione fra la scuola e le famiglie. Soltanto una sinergia condivisa aiuta a contenere i contagi e garantisce sicurezza a tutta la comunità.