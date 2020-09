Coronavirus, genitore positivo: scatta chiusura immediata dell'asilo nido "Melograno" di Palermo. Chiusi anche edifici comunali

Nonostante scuole e asili abbiano aperto da pochi giorni, alcuni sono già costretti a chiudere. È il caso dell’asilo nido “Melograno” di Palermo: un genitore è risultato positivo al coronavirus e la struttura è stata isolata.

Genitore positivo, chiuso asilo nido

L’asilo nido “Melograno” di Palermo è stato temporaneamente chiuso in via precauzionale.

Il provvedimento è partito dopo la notizia della positività al coronavirus del genitore di uno dei bambini. Proprio i genitori del piccolo hanno dato la notizia all’asilo di via Monte San Calogero subito dopo il tampone. Immediatamente nell’asilo è scattato il protocollo anti Covid: le famiglie dei 20 bambini sono state avvisate, ed è stata prevista la sanificazione dell’edificio. Per la sanificazione straordinaria, operata da Reset, saranno utilizzate delle attrezzature specifiche per una pulizia profonda.

Intanto, anche tutto il personale dell’asilo dovrà restare a casa dal lavoro, in attesa di nuove comunicazioni da parte dell’Asp.

Chiusi altri edifici di Palermo

Un’ulteriore chiusura è stata attivata sempre a Palermo. Si tratta degli edifici di Sportello polifunzionale, Postazione decentrata Borgonuovo e Biblioteca comunale, tutti facenti parte del complesso comunale di Largo Pozzillo, 7. Anche in questo caso, è risultato positivo un dipendente che lavorava presso l’edificio.

Il personale lavorerà in smart working e l’accesso al pubblico è stato inibito fino a nuovo ordine.