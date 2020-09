Freddo anticipato e piogge, l'autunno è partito con condizioni meteo drastiche.

La prima metà di settembre aveva fatto sognare in molti con temperature ancora molto estive e quella sensazione che anche l’autunno sarebbe stato accompagnato da un tempo gradevole. Purtroppo non sarà così, le previsioni meteo parlano infatti di freddo anticipato sull’Italia e piogge abbondanti come in questi giorni di grandi perturbazioni.

Nello specifico il crollo delle temperature è stato netto, arrivando a diminuire di ben 10°C, scendendo a valori ben al di sotto dei 20°C di giorno. In Pianura Padana questa mattina, 28 settembre, in alcune zone si sono registrate addirittura temperature intorno ai 5/6°C.

Meteo: freddo anticipato e piogge

Viene da chiedersi quanto durerà questo freddo anticipato. Stando alle previsioni de IlMeteo, l’inizio della settimana vedrà ancora valori ben al di sotto della media del periodo, tuttavia, col passare dei giorni, complice anche una rimonta dell’anticiclone e dunque un rasserenamento su quasi tutta l’Italia, avremo un progressivo aumento delle temperature, in particolare nei valori massimi.

Già da martedì torneremo ad essere avvolti da un clima decisamente meno freddo, con punte prossime ai 24°C su alcuni tratti della Val Padana, come ad esempio a Bologna, ma anche su molte aree interne del Centro e del Sud. 23/24°C si toccheranno a Roma e Firenze e fino a 25/26°C a Palermo e Cagliari. Solo sulla Liguria e alcuni angoli del Centro rimarremo leggermente sotto media, ma con tendenza comunque all’aumento.

Mercoledì avremo un ulteriore aumento termico avvertibile anche di notte e, a questo punto, un po’ tutta l’Italia tornerà ad avere una situazione climatica in linea con la stagione, fatto salvo ancora per le aree costiere della Liguria.Nei giorni successivi, segnatamente tra giovedì e sabato, al Centro-Sud torneranno a registrarsi temperature anche sopra la media, mentre al Nord i termometri non riusciranno a spiccare il volo verso l’alto, a causa di un nuovo peggioramento del tempo proprio a ridosso del prossimo weekend.