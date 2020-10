In Veneto si registra una vera impennata di contagi al coronavirus nella notte con 413 nuovi positivi: la più colpita è Venezia.

Il Veneto, uno dei territori più colpiti in Italia dal coronavirus già nel corso della prima ondata, non riesce ancora ad invertire il trend e registra un boom di nuovi contagi nella notte. Si tratta di 413 positivi in più rispetto al bollettino di ieri, 9 ottobre, diffuso alle ore 17:00.

Nello specifico 140 casi sono stati registrati a Venezia, 86 a Verona, 59 sia a Padova che a Vicenza, 53 a Treviso e 24 a Belluno. Rispetto a ieri si registra anche una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 2216 nella Regione.

Coronavirus Veneto, tanti contagi nella notte

Nella giornata di ieri, 9 ottobre, il totale dei pazienti che avevano contratto il covid dall’inizio della pandemia in Veneto aveva superato la soglia psicologica dei 30mila casi, arrivando a 31.065.

Nello specifico meno di 24 ore fa la regione del Nord-Est d’Italia aveva registrato 561 nuovi casi e 7 vittime. I dati seguivano inoltre un trend in forte crescita che in sole 48 ore aveva visto i positivi aumentare di quasi 1.200 unità. Ieri c’era sempre Venezia come città più colpita con 118 casi, seguita da Treviso con 99, Verona con 96, Vicenza con 83, Padova con 75, Belluno con 55.

Numeri senza dubbio molto alti sui quali però il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, ha tenuto a precisare che si tratti nel 95-96% di infetti asintomatici intendendo dunque dire che la crescita numerica vada considerata anche in relazione ad un maggiore quantitativo di tamponi volti ad individuare proprio i pazienti privi di sintomi.