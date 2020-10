Viminale, mascherina obbligatoria per attività motoria all’aperto

Il Viminale chiarisce: la mascherina sarà obbligatoria anche se si svolge attività motoria all'aperto. Non vige l'obbligo per l'attività sportiva

In attesa del nuovo Dpcm per limitare la diffusione della pandemia, dal Viminale arrivano chiarimenti su quello approvato il 7 ottobre: la mascherina è obbligatoria anche per chi svolge attività motoria all’aperto. Chi svolge, invece, attività sportiva non è obbligato a indossarla.

Cerchiamo di far luce sulla questione in questo articolo.

Obbligatoria mascherina per attività motoria

Sarà obbligatorio indossare la mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto. È ciò che si legge in una circolare del Viminale, firmata nella sera del 10 ottobre da Bruno Frattasi, capo di gabinetto. Con questa circolare il Viminale chiarisce così ai prefetti i dubbi che potevano sorgere dal Dpcm emanato lo scorso 7 ottobre.

Non è tenuto ad indossare la mascherina, invece, chi svolge un’attività sportiva. Si legge nella nota di Frattasi:

“Esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”

Insomma, chi pratica attività motoria dovrà indossare obbligatoriamente questo dispositivo di protezione, mentre chi fa attività sportiva no.

Capiamo la differenza tra le due discipline.

Attività motoria e sportiva: la differenza

Per capire se la mascherina è obbligatoria o meno, bisogna distinguere l’attività motoria e quella sportiva. Per farlo, ricorriamo alle definizioni del Ministero della Salute. L'”attività motoria” indica l’attività fisica, ovvero “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo.” Mentre l’attività sportiva “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise”.

Due situazioni diverse, quindi, che si possono riassumere così: per chi sceglie di fare una passeggiata al parco la mascherina sarà obbligatoria ma chi, ad esempio, sta svolgendo una corsa potrà anche tenerla abbassata.