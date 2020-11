Chi è Guido Longo, il nuovo commissario alla sanità in Calabria

Classe 1953, già prefetto di Vibo Valentia e questore di Palermo, Guido Longo è stato nominato come nuovo commissario alla sanità in Calabria.

Nella serata del 27 novembre Guido Longo è stato nominato dal governo Conte come nuovo commissario alla sanità in Calabria. Nato nel 1953, Longo aveva già prestato servizio in Calabria come prefetto di Vibo Valentia e in passato era stato anche questore a Palermo.

Proprio in queste vesti nel 2017 dispose che venissero vietati i funerali per il boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano.

Chi è Guido Longo?

Dirigente della Squadra Mobile, della Dia e del Servizio Centrale, Longo è stato inoltre questore a Caserta, Reggio Calabria e Palermo e durante i suoi anni di servizio ha contribuito alla cattura di diversi latitanti con importanti operazioni antimafia. Un curriculum di primo piano che ha spinto il premier Conte a nominarlo commissario alla sanità in una regione storicamente gravata da infiltrazioni mafiose come la Calabria: “Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo.

Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità”.

L’ultima esperienza come prefetto era peraltro nuova alla carriera di Longo, che aveva sempre avuto incarichi di tipo giudiziario. Quando tre anni fa lasciò la questura di Palermo per dirigersi a Vibo Valentia infatti ebbe a dire: “Farò un lavoro diverso rispetto a quello che svolgo da 39 anni.

È una sfida per me. […] Torno in Calabria terra che mi ha permesso di acquisire competenze. Lì mi sono formato come poliziotto e anche come Questore”. La nomina di Longo a commissario arriva dopo le rinunce fatte in ordine da Miozzo, Mostarda, Gaudio, Zuccatelli e Cotticelli.