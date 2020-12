Per il ponte dell'Immacolata ci si potrà muovere liberamente tra le regioni in zona gialla: il divieto di spostamenti partirà dal 20 dicembre.

Come si legge nel Decreto Natale approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra le regioni: ciò vuol dire che prima di tale data, e quindi anche per il ponte dell’Immacolata, ci si potrà muovere liberamente nei territori di colore giallo.

Immacolata: spostamenti liberi tra regioni gialle

Dato che il nuovo dpcm entrerà in vigore il 4 dicembre, da tale data fino al 20 chi vive nelle regioni in fascia gialla potrà spostarsi senza limitazioni verso altre aree del medesimo colore. Chi vive in zona arancione invece non potrà uscire dal proprio comune mentre per i residenti dei territori rossi sarà impedito qualsiasi spostamento fuori casa non motivato da esigenze.

Tra le regioni che sperano di diventare gialle prima del 20 vi è in primo luogo la Lombardia.

Il governatore Fontana ha infatti confermato il miglioramento della situazione epidemiologica e il trend positivo dei parametri lasciando intendere che presto si potranno allentare le restrizioni. Ciò però non sarà possibile prima dell’11 dicembre, data in cui scadono le due settimane di zona arancione. Il governo ha infatti stabilito il mantenimento del medesimo colore per 14 giorni prima di avere un cambiamento.

Altri territori che puntano al giallo sono poi il Piemonte, la Toscana e l’Emilia Romagna.

Quelle che invece si trovano già in questa fascia e per cui non sono previsti limiti agli spostamenti fino al 20 dicembre sono Sardegna, Molise, Lazio, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Liguria e Sicilia.