Decreto per le festività natalizie: chi deve far ritorno presso la propria residenza o il domicilio potrà spostarsi anche durante i giorni festivi.

Con l’entrava in vigore del nuovo Dpcm, cerchiamo di capire se si può tornare a casa per Natale e se questo sarà consentito anche per chi si trova nelle zone ad alto rischio di contagi. Il Premier Conte, durante l’ultima conferenza stampa, ha descritto nel dettaglio le nuove linee guida a cui dovremo attenerci nel periodo che va dal 4 dicembre al 6 gennaio.

Il lungo spazio temporale cambierà drasticamente i festeggiamenti del Natale e del Capodanno e proprio durante i giorni di festa saremo costretti a prestare più attenzione del solito alle regole esposte.

Dpcm Natale, si può tornare a casa?

Con le nuove regole ministeriali entrate in vigore venerdì 4 dicembre, e valide fino al 6 gennaio 2021, sarà possibile spostarsi tra aree inserite in fascia gialle fino al 21 dicembre.

Gli spostamenti da e per le regioni inserite in aree arancioni e rosse saranno consentiti solo per comprovate necessità di salute e lavorative. Dopo quella data e fino al giorno dell’Epifania, invece, le restrizioni subiranno un ulteriore stretta. Sarà vietato lo spostamento tra regioni, qualsiasi sia la fascia di rischio. In più, proprio durante i giorni di festività, 25, 26 e 31 dicembre, sarà vietato lo spostamento anche tra comuni.

Sarà comunque consentito il rientro nella propria abitazione di residenza o di domicilio. Quindi chi si trova fuori dalla propria città per motivi di lavoro o di studio, potrà fare ritorno nella propria regione in cui è residente o domiciliato. Inoltre, sarà possibile spostarsi da una Regione o da un comune diverso dal proprio, anche dopo il 21 dicembre, per fare visita a una persona anziana e che necessita di assistenza domiciliare.