A Loreto è stata individuato un caso positivo alla nuova variante del coronavirus: si tratterebbe di una persona senza collegamenti diretti con l'UK.

Un caso della nuova variante inglese del virus è stato identificato a Loreto: si tratta di un soggetto che non avrebbe avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si sarebbe sottoposto a tampone dopo aver manifestato un forte raffreddore.

Variante virus: caso a Loreto

Si tratta del componente di una famiglia di tre persone che venerdì 18 dicembre ha effettuato un test insieme agli altri familiari. A distanza di quattro giorni è arrivato l’esito che confermava la sua positività. Non solo, gli scienziati del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona hanno individuato una sequenza della nuova variante del Covid.

Il direttore Stefano Menzo ha spiegato che “abbiamo svolto un sondaggio tra i campioni raccolti nell’ultima settimana e abbiamo individuato non l’intero genoma virale, ma una sequenza parziale“.

Dalla piccola porzione è nato il sospetto che si trattasse del ceppo identificato in Regno Unito, anche se per isolare il virus servirà ancora qualche giorno.

Lo stesso ha poi spiegato i motivi per cui questa nuova variante preoccupa più delle precedenti. Ovvero il fatto che, nonostante ancora non ci siano pubblicazioni scientifiche a riguardo, si ritiene che abbia un potenziale infettivo maggiore del coronavirus che conosciamo e dunque passi più rapidamente da una persona all’altra.

“Da uno studio pubblicato sul sito dell’Ente europeo per la trasmissione delle malattie risulta che si è diffuso in Inghilterra con estrema velocità, come ha fatto in Italia la variante spagnola nella seconda ondata, partendo dai giovani in ultima età scolare per poi penetrare nel resto della popolazione“, ha aggiunto.