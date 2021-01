Ritrovati i resti di Federica Farinelli, scomparsa durante l'estate del 2001. Arrivata la conferma del DNA.

Federica Farinella aveva solo 30 anni quando è scomparsa nel nulla da Chiusano. Aveva il sogno di fare la modella ma la sua esperienza a Roma non era stata delle migliori e le aveva fatto cambiare idea. Tutti speravano che fosse solo scomparsa, ma purtroppo sono stati trovati i suoi resti.

Trovati resti di Federica Farinella

Una scomparsa davvero molto strana che, secondo il criminologo che ha indagato, sarebbe molto simile a quella di Elena Ceste, per le circostanze. Quando è scomparsa, Federica Farinella, aveva solo 27 anni e il grande sogno di fare la modella ed entrare nel mondo dello spettacolo. Si tratta della figlia di Francesco Farinella, ex presidente dell’associazione Penelope Italia, che si occupa delle persone scomparse.

Dopo la notizia del ritrovamento dei resti e la conferma del DNA, l’uomo ha lasciato un messaggio su Facebook. “Fine 2020, cuore spezzato. Ti abbraccio forte, più forte di sempre dolcissima bimba mia. Sono sicuro che sei felice tra gli angeli e che da lassù ci proteggerai” ha scritto Francesco Farinella. I resti della ragazza sono stati scoperti ad un chilometro dal luogo della scomparsa, avvenuta in modo davvero molto strano il 2 settembre 2001.

A trovare i resti è stato un cacciatore durante una battuta al cinghiale due mesi fa, ma la notizia è trapelata solo ora perché è arrivata la conferma del DNA.

La famiglia di Federica non è mai riuscita a ricostruire gli attimi che hanno preceduto la scomparsa della ragazza, ma non hanno mai creduto all’allontanamento volontario. Il giorno della scomparsa la ragazza era nel giardino di casa, in attesa di un pranzo in famiglia. Indossava vestiti da casa e infradito, per questo è difficile pensare che se ne sia andata di sua volontà. Da un momento all’altro è scomparsa nel nulla e i genitori non l’hanno più trovata. Federica era stata a Roma per realizzare il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo ma era tornata a casa, decisa ad intraprendere un’altra strada, a causa dello scandalo di Vallettopoli. La ragazza era rimasta molto delusa da questa esperienza e aveva deciso di tornare dalla sua famiglia, fino al giorno in cui è scomparsa nel nulla. Non sono ancora chiare le cause della morte, che a distanza di 19 anni sono molto difficili da individuare.