Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha reso noti il numero dei contagi da covid 19 di quest’oggi, domenica 3 gennaio. Ci sono 355 casi positivi, 6.387 i tamponi effettuati e 2.700 i test rapidi. La Toscana dunque continua a mantenere l’incidenza di contagio più bassa rispetto al resto della Penisola.

Per questo motivo, a partire dal 7 gennaio la Regione dovrebbe tornare subito in zona gialla.

Buone notizie anche sul fronte vaccino. Stando alla parole del presidente della Regione, infatti, in Toscana la campagna di vaccinazione anti-Covid “sta andando molto bene”. “La macchina da guerra che abbiamo messo in campo ha una grande efficienza: vedere luoghi come il Cto, il punto di Careggi, dove riusciremo a somministrare anche 800 vaccini il giorno, ci porta a sperare che ne possano arrivare di più perché abbiamo la capacità di somministrarli immediatamente”, commenta con entusiasmo Eugenio Giani.

Il Presidente ha parlato a margine di una conferenza stampa per presentare iniziative in occasione dell’anno dedicato a Dante Alighieri. “Ieri sono stato a inaugurare il punto per la vaccinazione dell’ospedale pediatrico Meyer, che rappresenta un po’ il simbolo degli operatori sanitari che si stanno vaccinando nei luoghi che abbiamo individuato in Toscana.

Mano a mano che arrivano i vaccini, questi vengono somministrati con grande tempestività”.

Sui tamponi fatti all’inizio del nuovo anno e sul numero dei contagi il presidente ha commento: “Orgogliosi di aver investito fortemente nella sanità pubblica. Non abbassiamo la guardia“.