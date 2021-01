Manifestazione no vax a Mirandola: l'appuntamento è per il 9 gennaio in piazza Costituente. L'annuncio è stato dato su Facebook.

Su Facebook è stato annunciato un appuntamento particolare a Mirandola, in provincia di Modena. Si tratta di una manifestazione con medici no vax prevista per il prossimo 9 gennaio alle 15. I medici partecipanti all’evento ritengono i vaccini antinfluenzali, come riportato da Repubblica: “Inutili e dannosi”.

La manifestazione partirà da piazza Costituente, nota anche per il mercato cittadino. A Mirandola, città la cui direzione politica è passata alla Lega dopo 74 anni di governo di centrosinistra, l’appello della manifestazione proviene da un non meglio specificato gruppo di “Operai, partite Iva e liberi cittadini”.

Manifestazione no vax a Mirandola

L’appuntamento per la manifestazione no vax a Mirandola è stato diffuso sui social media da nomi noti in città.

Tra questi menzioniamo il signor Giorgio Bellodi, che risulta essere titolare di una palestra in paese. L’evento viene descritto come pacifico e allo stesso tempo informativo circa i tamponi e i vaccini. Il sindaco Alberto Greco sembra essere di idee completamente diverse dalla natura della manifestazione, affermando: “Speriamo che il vaccino dia i risultati attesi e che si possa riacquistare una normalità dimenticata”.

Colorazione arancione non permette l’evento

Alberto Greco ha fatto notare come la colorazione arancione prevista per il prossimo weekend non permette eventi come la manifestazione in questione. Eppure sui social hanno sposato l’iniziativa in molti annunciando la loro adesione ed esponendo varie motivazioni al riguardo. Nell’occasione è il governo a essere oggetto di critiche, poiché esso spererebbe “di risolvere il problema chiudendo inutilmente attività fiorenti”.