Il pediatra del reparto in cui è intubata la bimba di 11 anni positiva al Covid ha espresso il timore che possa avere qualche patologia cronica.

La bimba di 11 anni intubata a Bologna dopo aver contratto il Covid è ancora in gravi condizioni: il pediatra Marcello Lanari ha spiegato che presumibilmente ha qualche fattore sottostante di una patologia cronica. I due precedenti del genere avevano infatti una malattia importante cronica che probabilmente li avrebbe portati al decesso anche con altre infezioni.

Bimba di 11 anni intubata: parla il pediatra

Intervenuto durante la trasmissione L’aria che tira in onda su La 7, il primario ha sottolineato come non sia lui a gestirla direttamente ma “posso dire che sta male e stiamo indagando su questa giovane paziente: il sospetto forte è che ci sia qualcosa di sottostante“. Lanari ha anche voluto rassicurare i genitori affermando che attualmente i bambini si ammalano ma generalmente con forme pauci-sintomatiche, come un comune raffreddore o con gastroenteriti.

Sono infatti pochi coloro che vengono ricoverati e si contano sulle dita della mano.

“Noi ne abbiamo avuti una decina nell’ultimo trimestre, ma quasi tutti con importanti patologie pregresse come la sindrome di Mis-c, la sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica o la sindrome iper-infiammatoria multisistemica“, ha aggiunto.

Sono invece in aumento le positività riscontrate tra i più piccoli, complice forse la diffusione della variante inglese. Lo stesso Lanari ha dichiarato che la sensazione è il nuovo ceppo del virus sia più contagioso e nei grandi numeri ci cadono anche i bambini.

Lo stesso non ritiene comunque che sia aggressivo in particolare per quest’ultimi.

Sul caso della bimba intubata è intervenuto anche l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, manifestando l’apprensione per la piccola che sta lottando per la vita e che non può nemmeno avere accanto i genitori, anch’essi risultati positivi al virus.