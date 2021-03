Palermo, bimbo di 8 anni in moto senza casco assieme a un adulto: grazie alla targa del mezzo i carabinieri sono risaliti all'uomo.

Un bambino di 8 anni ha guidato una moto di grossa cilindrata (una Honda) assieme a un adulto, un amico di famiglia. I due erano sprovvisti di qualsiasi sicurezza, in primis l’opportuno casco di protezione. Il video è stato postato su TikTok.

I carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo risalendo alla targa del mezzo. Multa nei confronti dell’uomo. L’episodio è accaduto a Falsomiele, in provincia di Palermo. Nel video postato sui social si vede il soggetto stare dietro al bimbo sul mezzo che fuma tranquillamente una sigaretta.

Palermo, 8 anni alla guida di una moto

Un bambino di 8 anni alla guida di una moto con dietro un adulto che, del tutto calmo nonostante la pericolosissima situazione, fuma una sigaretta durante la corsa.

La vicenda si è svolta nel palermitano. Il video dell’uomo e del piccolo è stato condiviso su TikTok. Grazie alla targa i carabinieri hanno identificato i due protagonisti dell’episodio. L’adulto in compagnia del bambino, un uomo di 40 anni, è stato multato. Oltre alle sanzioni previste i genitori del bimbo sono stati segnalati presso la procura dei minorenni affinché sia accertata la loro responsabilità riguardo quanto accaduto.

Dimestichezza con la moto

Nonostante la giovanissima età, il piccolo conducente mostra nel video una certe dimestichezza con la moto, utilizzando la leva di frizione e il pedale del cambio. Si ipotizza che questa non sia stata la prima volta che guidava tale mezzo. Un episodio simile accadde nel 2019 in Germania, dove un bimbo, anche lui di 8 anni, guidò un auto andando a 140 km/h in autostrada.