Dayane Mello e Mario Balotelli si sono già lasciati? Risponde l’ex gieffina

In una recente diretta social con Pierpaolo e Giulia, Dayane Mello ha fatto delle forti affermazioni sul suo ritorno di fiamma con Balotelli

Per Mario Balotelli e Dayane Mello sembrava davvero la volta buona. Dopo la fine Grande Fratello Vip 5, i due ex avevano infatti ripreso a vedersi, pur non confermano mai ufficialmente il ritorno di fiamma. Avvistati in ogni caso più volte insieme, la stessa modella aveva lasciato intendere di essere davvero presa da qualcuno.

Aveva difatti parlato un uomo che faceva parte del suo passato e che a tutti pareva essere proprio il bomber bresciano.

Poco fa, tuttavia, nel corso di una diretta Instagram con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Dayane ha dichiarato di non credere più nell’amore.

Che sia dunque successo qualcosa con Super-Mario? Solo qualche tempo fa, in un’intervista, la stessa Mello aveva affermato che era tornata a frequentare una sua vecchia fiamma, dichiarazione confermata peraltro da alcuni avvistamenti, di cui l’ultimo sotto casa dell’AD del Brescia Calcio, Adriano Galliani.

Al momento della diretta social, come osservato dai più attenti, l’ex gieffina si trovava tuttavia nella stessa casa dove era presente anche Mario Balotelli. Il calciatore era in contemporanea in collegamento con suo fratello Enock Barwuah. Le affermazioni della modella dal tono decisamente pessimista sull’amore potrebbero quindi essere solo un semplice depistaggio? Questi elementi starebbero infatti a indicare che lei e Mario stanno ancora insieme e che la loro storia procede a gonfie vele.