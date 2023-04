Ddl Concorrenza: le novità previste

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nel corso della serata di ieri, il disegno di legge – Ddl Concorrenza– che rientra tra gli impegni assunti nell’ambito del Pnrr. Il Ddl interverrà su diversi settori.

L’approvazione del Ddl Concorrenza

“Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza. Si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza” – annuncia con fierezza nella serata di ieri il ministero per le Imprese e il Made in Italy. Lo stesso ministro Adolfo Russo esulta su Twitter: “Legge annuale sulla concorrenza: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese.”

Ddl Concorrenza: tutte le novità previste

Ma quali sono le novità previste dal disegno di legge? Il decastero ha spiegato quali sono gli ambiti di interesse. In primo luogo, lo sviluppo della rete elettrica con la promozione all’utilizzo dei contatori intelligenti per il risparmio energetico. Si parla, poi, anche delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio, con gli attuali concessionari che godranno di un rinnovo eccezionale di 12 anni. Si introdurrà il ‘cold ironing‘, sistema che consente lo spegnimento dei motori delle navi durante l’ormeggio in porto e si promuoverà una maggiore concorrenza in ambito farmaceutico. Inoltre, saranno introdotte disposizioni per “Il rafforzamento e la razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e una semplificazione per le vendite promozionali.”