Deborah Compagnoni, all’orizzonte un nuovo amore. Nicole Minetti è single

Per l'ex sciatrice Deborah Compagnoni è nato un nuovo amore sulla pista da sci dopo la rottura con il marito. Nicole Minetti è single.

Nuovo amore in arrivo per l’ex sciatrice Deborah Compagnoni che, dopo la rottura con il marito Alessandro Benetton ha ritrovato la felicità con un nuovo compagno. Ad unirli, neanche a dirlo, la passione per gli sci. Stando a quanto appreso il nuovo compagno, proprio come Deborah Compagnoni è maestro di sci, mentre d’inverno è guida alpina.

Ad ogni modo l’identità dell’uomo sarebbe al momento sconosciuta. Nel frattempo, stando a quanto riporta la rubrica “Chicchi di gossip” diretta da Alfonso Signorini l’ex Consigliera Lombarda Nicole Minetti è tornata single.

Deborah Compagnoni nuovo amore, le rivelazioni del settimanale “Chi”

Intanto, stando a quanto riportato dal settimanale “Chi”, Benetton era stato immortalato con i tre figli Agnese (20), Tobias (17) e Luce (14). A commentare il servizio Dagospia che ha scritto: ““È un servizio fotografico di famiglia, ma non c’è neppure un accenno alla moglie”.

A tal proposito ha aggiunto: “In realtà sono separati da tempo, lei si è già trasferita”.

Deborah Compagnoni nuovo amore, i successi dell’ex sciatrice commemorati nel lungomare di Jesolo

La ex campionessa di sci è stata celebrata nel corso dell’iniziativa “Il Lungomare delle stelle di Jesolo. Una carriera la sua magnifica, nella quale ha vinto ben 44 podi e ben 16 vittorie. Alla testata “Oggi Treviso”, l’ex atleta ha affermato: “Da sempre, anche quando ero atleta, è stato per me un dovere ed un piacere impegnarmi a favore dei più deboli.

La scelta di aiutare chi ha più bisogno mi rende migliore e mi fa capire il valore della vita. Da 20 anni sono presidente di Sciare per la Vita, un’associazione di volontariato che si occupa prevalentemente di raccogliere fondi per la ricerca e la cura in ambito pediatrico, soprattutto per malattie ematologiche”.

Deborah Compagnoni nuovo amore, Nicoletti Minetti è single

Se Deborah Compagnoni ha trovato la felicità con un nuovo amore, per l’ex consigliera della regione Lombardia Nicole Minetti è arrivata la rottura della relazione durata 4 anni con il manager Giuseppe Cipriani.

A rivelare alcuni dettagli il settimanale “Chi” che ha scritto: “Nicole ha fatto le valigie e ha lasciato la dimora che condivideva con l’imprenditore”.

La stessa Minetti qualche mese fa, è stata accreditata come presunto flirt del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Si tratta ad ogni modo di una notizia che è stata smentita prontamente.