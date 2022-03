Una serie di importanti novità ed integrazioni dettate da nuovi scenari economici, decreto Sostegni Ter pronto alla conversione in Legge: tutte le novità

Il Decreto Sostegni Ter è pronto alla conversione in Legge, ecco tutte le novità e cosa prevedono le modifiche apportate dalla data del 27 gennaio dopo gli emendamenti passati alle Camere. Le novità non sono poche: dall’allargamento della platea per i ristori per le attività commerciali e turistiche alle modifiche sulle norme per la cessione del credito nei bonus edilizi fino ai danni da vaccino anti Covid.

Si parte con la nuova proroga per la Rottamazione Ter: le rate non saldate del 2020 e del 2021 di Rottamazione ter potranno essere pagate entro il: 30 aprile 2022 per le rate scadute nel 2020, poi 31 luglio 2022 per le rate scadute nel 2021 e 30 novembre 2022 per le rate in scadenza quest’anno. Nuova proroga per il bonus terme: l’aumento dei contagi aveva impedito a molte persone l’utilizzo del bonus.

La nuova proroga sarà al termine è al 30 giugno 2022.

Decreto Sostegni Ter: tutte le novità previste

E la scuola? Verranno aggiornate le Graduatorie Provinciali per le supplenze già quest’anno e risulta confermato l’aggiornamento biennale delle graduatorie. L’aggiornamento 2022 arriverà in primavera. Procrastinato poi il termine per la comunicazione delle cessioni del credito dei bonus edilizi come Superbonus 110% ed il Bonus facciate. Non più il 7 ma il 29 aprile 2022.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato entro il 23 maggio 2022 e non più entro il 30 aprile. C’è poi la possibilità di rivedere gli accordi quadro per le opere infrastrutturali e l’estensione delle procedure semplificate per gli investimenti del Pnrr, anche sulle infrastrutture per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Sono state stanziate risorse per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. In elenco poi misure per rendere meno oneroso il ricorso alla cassa integrazione nel settore del movimento merci del trasporto aereo.

Scadenze prorogate o fissate in avanti

Il 31 ottobre 2022 sarà invece il termine ultimo per la conclusione delle procedure di approvazione dei Piani economici finanziari dei concessionari autostradali. Le Province autonome di Trento e Bolzano potranno accedere ai fondi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare e al Fondo ‘Fit for 55’. Sono stati stanziati altri 5 milioni per i bonus turistici, oltre ai 40 già previsi. Si all’integrazione dei codici Ateco dei comparti dei matrimoni, degli eventi e della vendita a domicilio. Le imprese poi particolarmente colpite dalla pandemia, di ricettività e nella ristorazione, verranno esonerate dal pagamento dell’addizionale sulla cassa integrazione. Si prevede poi l’assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, poi un incremento di 80 milioni del Fondo destinato al trasporto pubblico locale più 100 milioni di euro di contributo per il mancato incasso della imposta di soggiorno. Cambieranno le procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali.

Lesioni di vaccino anti Covid: come fare

Tra le altre novità introdotte c’è anche la proroga al 30 aprile 2022 dei termini per le domande di finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i Comuni con meno di 15mila abitanti. In chiosa sono previsti 40 milioni ai lavoratori dello spettacolo e verrà esteso l’indennizzo a coloro che a causa della vaccinazione anti Covid abbiano riportato lesioni o infermità. Ad occuparsi della procedura sarà il Ministero della Salute con specifico decreto. In appendice è normata la possibilità di concedere un visto e un permesso di soggiorno speciali ai “remote workers”. Chi sono? Persone che decidono di svolgere la loro attività lavorativa in Paesi diversi da quello di residenza.