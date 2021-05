Denise Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio Toni: “Sono stato e sono il suo papà”

Toni Pipitone continua a considerare Denise Pipitone come sua figlia: l'uomo ha ricordato il giorno della scomparsa della piccola.

“Sono stato e sono il suo papà“. Queste le parole di Toni Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio che ha dato il cognome a Denise nonostante non sia suo padre biologico: all’epoca della scomparsa la donna viveva infatti con lui e il loro figlio Kevin.

Denise Pipitone: parla Toni

Intervenuto durante la trasmissione Quarto Grado in onda su Rete Quattro, l’uomo ha raccontato il giorno della sparizione della bimba da Mazara del Vallo. “Abbiamo vissuto insieme dei momenti bellissimi, ha dormito con me fino alla notte prima“, ha iniziato.

Del giorno fatidico ricorda di essere arrivato a casa intorno a mezzogiorno e di aver trovato i parenti che la stavano cercando. Così ha preso subito la macchina e ha iniziato a girare per cercarla.

All’inizio le piste erano tante, ha spiegato: “Si cercava nei pozzi, nei campi rom, ma sicuramente c’è stata una cattiva organizzazione delle indagini“. L’ex marito di Piera Maggio, che ancora oggi considera Denise sua figlia di cui continua a sentire la mancanza, si è augurato “di poter essere presente se e quando si ritroverà“.

La stessa bambina, ha continuato, stravedeva per lui, “mi diceva ‘Papà ti voglio bene’, era sempre allegra e come me si divertiva”.

Denise Pipitone: la lettera di Toni

Ha anche inviato una lettera toccante, attraverso il programma, a Denise: “Quando tutto sarà finito mangeremo insieme un bel gelato grosso come una casa“, ha affermato ricordando i giorni in spiagga trascorsi insieme. Ha inoltre ricordato i giochi che faceva con lei, i baci, le coccole sul divano e anche la gelosia di Denise per Kevin.

Denise Pipitone: chi è Toni

Ex marito di Piera Maggio, all’epoca dei fatti Toni viveva con lei, con il loro figlio Kevin e con Denise. Quest’ultima era però nata da una relazione extraconiugale della donna con Pietro Pulizzi, suo attuale compagno e padre naturale di Denise. Inizialmente questi dettagli sono rimasti privati, ma nel corso delle indagini sono stati poi portati alla luce. Denise Pipitone ha quindi il cognome dell’ex marito, ma di fatto non è sua figlia.

Secondo quanto ribadito nel corso della trasmissione, Toni ha appreso questa notizia soltanto il giorno della sua sparizione vivendo dunque un doppio dramma: quello di aver perso la bimba che considerava sua figlia e quello di aver scoperto che quest’ultima non era sua.