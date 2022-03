Detto fatto chiude i battenti: la proposta di Milly Carlucci a Bianca Guaccero

Mentre Detto Fatto starebbe per chiudere i battenti, Milly Carlucci avrebbe in serbo una proposta per Bianca Guaccero.

Detto Fatto chiuderà i battenti a fine stagione a causa dello share non proprio entusiasmante e Milly Carlucci avrebbe già in serbo una proposta per Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero e Milly Carlucci: la proposta

Secondo indiscrezioni Milly Carlucci avrebbe già in serbo una proposta per Bianca Guaccero, che sarebbe pronta a inserire nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma sembra che presto la conduttrice si troverà senza impegni impellenti a causa della chiusura definitiva di Detto Fatto che, al termine della stagione, potrebbe chiudere per sempre a causa degli ascolti deludenti.

I fan della Guaccero potranno sperare di vederla di nuovo in tv all’interno del talent di Milly Carlucci? In tanti sperano proprio di sì, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Bianca Guaccero sostituita da Pierluigi Diaco?

Sempre secondo i rumor in circolazione, Detto Fatto verrà sostituito da un nuovo format tv condotto da Pierluigi Diaco. I vertici di viale Mazzini avrebbero scelto di creare un nuovo format innovativo e che coinvolga di più la fascia giovanile del pubblico, ma al momento non sono chiari ulteriori dettagli del format.

Prima dell’ultima edizione del format tv, Bianca Guaccero aveva detto: “Io in questo programma ci credo.

Nella vita non bisogna porsi limitazioni. Se il rapporto funziona, uno prova a portarlo più avanti possibile. Quindi, per rispondere alla domanda: perché no?!”, e ancora: “Cambiamento e trasformazione sono le parole chiave di questi ultimi mesi. Ma direi anche di questi ultimi tre anni, nei quali sono cresciuta tantissimo. Con Detto Fatto ho intrapreso un percorso nuovo nell’intrattenimento, dopo vent’anni di set. Mi sono trovata davanti un lavoro completamente diverso.

Da subito mi sono innamorata perdutamente di questo mestiere.”