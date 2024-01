Lutto per Diego Ulissi: morta la figlia in grembo alla moglie

Lutto a casa di Diego Ulissi, il ciclista 34enne vincitore di otto tappe del Giro d’Italia. Sua moglie, incinta di una bambina, ha perso la piccola.

Il messaggio su Instagram

Arianna, moglie di Diego Ulissi, ha condiviso ieri su Instagram la tragica notizia, retwittata poi dal marito: “Purtroppo, dopo la grande gioia, oggi pomeriggio (ieri, ndr) a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano. La nostra bambina è volata in cielo. Domani (oggi, ndr) mi aspetta una lunga giornata, poi tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto.”

La felicità del giorno prima

Un messaggio doloroso che stride con la gioia mostrata solo il giorno precedente. Il ciclista, solo poche ore prima, aveva pubblicato una foto in cui si mostrava felice e sorridente insieme alla sua famiglia (composta dalla moglie Arianna e le due figlie Lia e Anna):

“Ed eccoci qua!!!” scriveva “In arrivo un’altra piccola Ulissi: tre su tre!!! A questo punto alziamo bandiera bianca! A parte gli scherzi siamo felicissimi. Adesso non ci resta che aspettare luglio per tenerla tra le braccia.”