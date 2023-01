Dieta dei sette giorni: benefici e schema dimagrante

Seguire la dieta dei sette giorni significa adottare un regime sano e ipocalorico che permette di perdere i chili in più in poco tempo.

Tornare in forma dopo i bagordi o un periodo di stravizi come possono essere le feste natalizie, non è mai facile. Un regime come la dieta dei sette giorni aiuta a tornare in forma rapidamente grazie a uno schema non troppo difficile creato da un professionista del settore. Vediamo in cosa consiste e come seguirlo correttamente.

Dieta dei sette giorni: benefici

Seguire un regime di questo tipo permette di tornare in forma senza troppi sforzi o sacrifici. La dieta dei 7 giorni è un programma alimentare che permette, in quest’arco di tempo, di perdere i chili in eccesso. Un programma adatto a tutti coloro che vogliono dimagrire in breve tempo e in modo sano e salutare.

Un metodo davvero efficace che permette di aiutare i soggetti desiderosi di perdere peso, di riuscire a dimagrire di due chili in appena 3 giorni proprio come afferma il dr. Migliaccio che ha ideato questo percorso dimagrante. In solo una settimana è possibile ottenere degli ottimi risultati e benefici poiché si vanno a smaltire i chili superflui.

Oltre ai chili in più che la dieta dei sette giorni permette di eliminare, si va anche a lavorare sulla perdita di scorie e tossine, quindi i liquidi superflui che tendono ad accumularsi. Un metodo coome la dieta dei sette giorni aiuta a dimagrire, a perdere peso e tornare in forma smagliante in poco tempo. Un programma a base di alimenti ipocalorici che aiuta a sgonfiarsi.

Un regime del genere è adatto a tutti dal momento che va proprio a lavorare sull’aspetto depurante migliorando così le funzioni del fegato e dei reni, oltre che di tutto l’organismo, in generale. Un regime dimagrante da seguire su consiglio di un esperto e dopo un periodo di particolari stravizi ed eccessi che si sono consumati a tavola.

Dieta dei sette giorni: schema

Questo regime alimentare, noto come dieta dei sette giorni, è stato ideato da un esperto in materia, ovvero il compianto Dottor Migliaccio a cui tantissimi soggetti si sono rivolti per perdere peso in modo sano. Un metodo che permette di prendersi cura del proprio corpo nel modo in cui si dovrebbe e senza sottoporsi a particolari sacrifici.

Sono indicati dei cibi, degli alimenti che vanno molto bene sia per una pausa veloce o pranzo al bar, magari durante il lavoro e che includono anche il gelato a merenda. Un regime che si compone di una serie di regole e norme alimentari che il Dottor Migliaccio, scomparso nel 2020, aveva messo a punto per tutti coloro che volessero decidere di seguirle.

Un regime ipocalorico che bisognerebbe seguire soltanto per 3 giorni e che consta del consumo di circa 2 litri di acqua al giorno, insieme a dell’attività fisica da praticare in modo costante e moderaot senza troppi eccessi. consiglia una passeggiata da fare a passo sostenuto per almeno 40 minuti da svolgere dalle 3 alle 4 volte a settimana.

Nella dieta dei sette giorni si punta ad alimenti come frutta e verdura di stagione, inclusa anche la frutta secca, pesce, una dose giusta di carboidrati da assumere quotidianamente integrata poi a cibi come le uova ed è ammessa la carne rossa, da consumare in maniera saltuaria e non tutti i giorni.

Ecco un esempio di menù da consumare, secondo i dettami del Dottor Migliaccio:

Colazione: latte parzialmente scremato, caffè e una fetta biscottata oppure del tè con due fette biscottate

Pranzo: tonno sotto olio e pomodori insieme a dei crackers

Cena: petto di pollo o insalata verde oppure zucchine da condire con olio extravergine di oliva

Spuntino di metà mattina e merenda: un kiwi o anche un mandarino oppure del cioccolato fondente.

