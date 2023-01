Dieta sana: come dimagrire dopo le feste

La frutta e la verdura di stagione, il pesce e la carne bianca sono da introdurre nella dieta sana per tornare in forma dopo i bagordi festivi.

Le feste natalizie, concluse da un po’ di tempo, a causa di eccessi e stravizi alimentari, hanno lasciato degli strascichi sull’addome e le cosce. Per fare in modo di smaltire i chili accumulati, la dieta sana è il giusto regime da seguire per tornare in forma grazie agli alimenti giusti che possono combattere l’adipe in eccesso.

Dieta sana per dimagrire dopo le feste

Con le feste natalizie terminate da ormai due settimane, è tempo di rimettersi in pari e quale modo migliore se non quello di seguire una dieta sana che permetta di perdere peso in modo bilanciato. Durante le festività, per via dei bagordi e degli eccessi a tavola, si tende a ingerire molte più calorie rispetto al normale.

Nel momento in cui terminano le feste, bisogna cercare di ripartire, riprendere le buone abitudini cercando di resettare tutto ciò che si accumulato nei giorni di condivisione e darsi da fare per tornare in forma. ovviamente bisogna puntare a una alimentazione che sia più sana riducendo le porzioni e le calorie degli alimenti introdotti durante il periodo natalizio.

Quindi, nella dieta sana per poter smaltire i chili in eccesso accumulati dalle feste bisogna rinunciare a tutti quegli alimenti che sono ricchi di carboidrati raffinati, di zuccheri complessi, bevande gassate, grassi, cibi contenenti sodio che, non solo non saziano, ma contribuiscono ad aumentare di peso e alla cellulite che si accumula nei punti critici.

Prima di tutto, è fondamentale disintossicarsi in modo da ripulire l’organismo da tutte le scorie e le tossine che si sono accumulate per via dei tanti eccessi consumati. In questo modo si libera il corpo permettendo così di essere in forma e di sentirsi più leggeri e meno appesantiti.

Dieta sana per dimagrire dopo le feste: consigli

Messi da parte i bagordi e i cibi grassi, bisogna optare per alimenti che siano ricchi di nutrienti con cui cibarsi nella dieta sana da seguire per perdere peso. La frutta e la verdura di stagione sono essenziali in questo percorso poiché contengono vitamine, fibre e tanti nutrienti che permettono di non appesantire il fisico e di aiutare a depurarlo.

I cereali, i cibi integrali come carboidrati quali pane, pasta e riso sono essenziali in questo regime alimentare poiché ritenuti componenti basilari del proprio percorso dimagrante. Si può cominciare ogni pasto, che sia il pranzo o la cena, con un piatto di verdure che aiuta a saziarsi e al tempo stesso ad arricchirsi di nutrienti utili. In questo modo si ridurranno le porzioni dei pasti successivi.

Il pesce e la carne bianca non devono mancare, così come il latte da scegliere parzialmente o totalmente scremato perché considerato più leggero e altamente digeribile. Non bisogna rinunciare ai grassi, ma optare per prodotti di qualità come l’olio extravergine di oliva di cui ne basta un filo per condire i vari piatti, senza esagerare eccessivamente.

Non vanno mai saltati i pasti, altrimenti si rischia di ottenere un effetto controproducente con danni e rischi per la salute. Gli esperti consigliano di consumare diversi spuntini che permettono di recuperare la forma fisica. Gli spuntini però, devono essere scelti in maniera corretta, quindi a base di frutta fresca o secca come noci e mandorle ricche di Omega 3. Lo sport è un valido alleato, ma senza strafare.

Dieta sana per dimagrire: integratore

