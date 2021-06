Dieta dei 7 giorni: come dimagrire in estate

In vista della prova costume, la dieta dei 7 giorni sicuramente permette di dimagrire e perdere peso consumando gli alimenti tipici del periodo.

L’estate è finalmente giunta e sono in molti a correre ai ripari per beneficiare di una forma fisica snella e tonica in modo da essere pronti per la prova costume. Per ottenere risultati importanti, la dieta dei 7 giorni è il regime alimentare ideale per perdere peso e dimagrire. Vediamo in cosa consiste e l’integratore da abbinare.

Dieta dei 7 giorni

In vista dell’estate e della tanto temuta prova costume, sono tantissimi gli italiani che vogliono mostrarsi nel modo migliore con la possibilità di perdere i chili di troppo poco prima delle vacanze. Per riuscirsi e sfoggiare un fisico tonico, la dieta dei 7 giorni che permette di perdere fino a 5 kg è sicuramente il regime ideale dal momento che potrebbe essere molto efficace.

Le diete drastiche non sono mai la soluzione ideale per perdere peso. Può capitare che, dopo aver perso i chili di troppo, poi si rischi di riprenderli e ricominciare con le solite vecchie abitudini alimentari che si rivelano dannose e non adatte per il processo di dimagrimento. Alla base di ogni dieta vi sono alcuni principi, quali una alimentazione sana ed equilibrata, oltre a una maggiore attività fisica.

Perdere i chili di troppo in una settimana è assolutamente fattibile, ma bisogna impegnarsi ed essere costanti in modo da ottenere i migliori benefici possibili. Si può cominciare la mattina con una tazza di caffè o del tè insieme a delle fette biscottate integrali. a metà mattina un frutto fresco, mentre a pranzo della pasta integrale con del pomodoro e una insalata con olio e un filo di limone. A merenda, un frutto come una fetta di anguria, mentre a cena del pesce grigliato.

Si consiglia di consumare alimenti tipici di stagione, quali frutta e verdura che sicuramente fanno bene e aiutano a dimagrire in modo sano. Per i restanti giorni della settimana, una insalata a base di verdure, quali carote e zucchine insieme a un frutto fresco sicuramente sono alimenti che aiutano a tornare in forma in vista dell’estate e della prova costume.

Dieta dei 7 giorni: benefici

Seguire la dieta dei 7 giorni, sebbene non sia molto facile inizialmente, è assolutamente fattibile, in quanto aiuta a perdere peso ed essere in forma per la prova costume. Un regime alimentare di questo genere permette di sentirsi più leggeri e di eliminare almeno una taglia, oltre a indossare il costume e quell’abito che si vuole mettere da parecchio tempo.

Molto importante, oltre a consumare alimenti tipici di stagione che sono ricchi di vitamine, sali minerali e fibre, anche bere molto. L’idratazione è fondamentale, non solo per eliminare le scorie e le tossine in eccesso, ma anche per fronteggiare il caldo che in questi giorni sta inondando l’Italia dal nord al sud.

Ovviamente, prima di cominciare questo regime alimentare, è consigliabile consultare un esperto del settore in modo da capire se sia una dieta adatta al proprio fisico. È altrettanto importante, ai fini di dimagrire in maniera sana ed equilibrata, variare il proprio menù e alimentazione in modo da spezzare la monotonia dei soliti cibi. Un regime che consente di tornare in forma in poco tempo.

Grazie alla dieta dei 7 giorni è possibile sgonfiare la pancia ed eliminare i liquidi in eccesso, quali le scorie e le tossine. L’idratazione è importante anche perché permette di riattivare il funzionamento dell’intestino. Ovviamente bisogna cercare di ridurre al minimo i carboidrati e consumare tantissime proteine proprio per ottenere i risultati sperati.

Dieta dei 7 giorni: miglior integratore

