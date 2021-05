Dieta del Gelato: come dimagrire con poche rinunce

La Dieta del Gelato è perfetta per chi vorrebbe perdere peso, senza rinunciare al gusto dell'alimento preferito. Scopriamo come funziona.

La Dieta del Gelato potrebbe fare gola a molti, in modo particolare a chi, soprattutto durante la stagione più belle, non può fare a meno di mangiare almeno due gelati al giorno. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la Dieta del Gelato e quali sono i benefici che con essa si possono raggiungere.

Dieta del Gelato

L’aumento incontrollato di peso è, per alcuni soggetti, inevitabile, dato che le motivazioni che spingono una persona a mangiare male e, spesso, anche fuori orario, possono essere numerose. Come se non bastasse, le belle giornate sono già nell’aria e mangiare un gelato, almeno una volta al giorno, è un must per la maggior parte degli italiani.

Esistono tipologie differenti di dieta che aiutano a perdere peso, tuttavia, non rinunciando ai cibi che si amano e che aiutano a far stare bene, ma la Dieta del Gelato rimane la prima in assoluto, ideata dal professor Pietro Migliaccio, nutrizionista e Presidente della Società Italiana di Alimentazione.

Dieta del Gelato: funzionamento

Seguire la Dieta del Gelato non vuol dire mangiare esclusivamente gelato, per più volte durante il corso della giornata, privandosi del resto. Il principio base della dieta, infatti, è quello di integrare ad un regime alimentare sano ed equilibrato, la consumazione di un solo gelato durante il giorno, prima di tutto, perché aiuta la persona che segue la dieta a non cedere alla tentazione e affrontare con maggior serenità le privazioni alimentari, in secondo luogo, perché il gelato non è così dannoso come la maggior parte delle persone tende, erroneamente, a credere.

Il gelato presenta un eccellente valore nutrizionale, prima di tutto, per gli alimenti che lo compongono, quali, uova, zucchero e latte, in secondo luogo, è ricco di vitamine e sali minerali, infine, dona maggiore forza ed energia per affrontare la giornata, per la presenza di zuccheri a rapido assorbimento e a riserva energetica.

La Dieta del Gelato è ipocalorica, per cui, si consiglia di non seguirla per più di sette giorni consecutivi. Infine, ai fini di un risultato ottimale, si ricorda che la Dieta del Gelato prevede la consumazione di un solo gelato al giorno, che deve essere consumato in alternativa al pasto principale, pranzo oppure cena.

