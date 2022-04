Dieta giapponese e il nuovo approccio con la salute

Con la dieta giapponese non si ha soltanto un aspetto migliore e una perdita maggiore di chili in eccesso, ma anche un nuovo approccio alla salute.

Seguire una dieta non significa soltanto consumare alimenti ipocalorici e freschi, ma anche cambiare approccio alla salute e ai prodotti della tavola. Per questa ragione, la dieta giapponese è il metodo ideale non solo per dimagrire, ma anche per tutta una serie di proprietà e abitudini che include nella sua cultura e regime. Ecco in cosa consiste e il metodo da approcciare.

Dieta giapponese

Non sempre seguire una alimentazione corretta e ipocalorica funziona nel modo migliore. La strategia giusta per dimagrire è cambiare il proprio approccio con la salute e quindi con il cibo. Per poterlo fare, è possibile prendere spunto dalla dieta giapponese che permette di riuscire a perdere peso seguendo alcuni dettami del regime alimentare asiatico.

Un regime che punta a sgonfiare la pancia e a consumare alimenti semplici. Le porzioni sono ridotte e si tende ad assaporare il tutto con la giusta lentezza. L’uso e il consumo del tè verde, molto importante anche come ingrediente dell’integratore Aloe Vera Ultra, permette di perdere peso stimolando il processo metabolico e idrata l’organismo. Se ne consiglia il consumo a partire dal mattino.

Trovare il proprio equilibrio a tavola è importante perché si riesce a stare bene e ad avere un approccio diverso con la bilancia. Trovare l’equilibrio giusto non è facile, ma la dieta giapponese e la cultura di questo paese, per quanto riguarda l’alimentazione, sicuramente può aiutare per un buon compromesso. Un regime che si basa sulla regola del mangiare quanto basta in modo da non esagerare troppo.

Un regime in cui si pensa alla qualità anziché alla quantità degli alimenti optando per quelli freschi e di stagione. Gli alimenti si consumano in piccole porzioni in modo da non abbuffarsi. Inoltre, tutti questi fattori e consigli sono anche raccontati in un libro dal titolo L’arte di mangiare il giusto, l’equilibrio a tavola con il metodo giapponese scritto da Dominique Loreau. L’autrice ha vissuto per anni in Giappone e ha trovato il giusto equilibrio nel cibo e l’alimentazione.

Dieta giapponese: proprietà

In Giappone vi è un tasso di obesità molto basso e il motivo principale è che si tende a non esagerare a tavola. Infatti, seguire la dieta giapponese significa puntare ad alimenti freschi, sani ed equilibrati. Sono principi che si inculcano anche ai bambini e nei ristoranti vi sono i valori nutrizionali di ogni piatto per un approccio sano alla salute.

Il modo in cui si prepara e consuma il cibo in Giappone appartiene a tutta una serie di pratiche e tradizioni note come Washoku che è entrato nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Si punta ad alimenti freschi di provenienza locale, sostenibili. Si esalta il cibo, ma anche la preparazione stessa. Infatti, le pietanze sono servite in stoviglie speciali che si presentano bene da un punto di vista estetico.

Nella dieta giapponese, oltre al cibo che si porta in tavola, riveste molta importanza anche il modo di approcciarsi, congiungendo le mani prima di cominciare il pasto, come una sorta di rituale. In questo modo si trova il giusto equilibrio, non solo per dimagrire e perdere peso, ma anche per stare bene e aumentare la longevità.

Molto importante anche cercare di mantenere un approccio zen a tavola, cercando di non esagerare e non abbuffarsi ai pasti. Assaporare ogni boccone in maniera lenta, assumere soltanto piccole porzioni di cibo sono tutte abitudini che possono aiutare a migliorare il rapporto con la tavola e quindi con il proprio corpo.

