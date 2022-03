Dieta per l’estate: come essere pronti per la bella stagione

Bere almeno due litri di acqua al giorno, consumare alimenti ricchi di nutrienti, sono suggerimenti daa inserire nella dieta per essere in forma.

La prova costume è un momento che spaventa tutti, sia uomini che donne. Quando si avvicina la stagione estiva, bisogna cominciare a prepararsi in modo da essere in forma perfetta. Nei prossimi paragrafi forniamo alcuni consigli utili sulla dieta da seguire per l’estate per un fisico tonico da sfoggiare al mare.

Dieta per l’estate

Sebbene il periodo estivo e il mare siano ancora un lontano miraggio, è bene cominciare a prepararsi fin da ora per arrivare all’appuntamento con la spiaggia pronte e in forma. Per poterlo fare, è necessario seguire una dieta che permetta di perdere i chili che si sono accumulati durante la stagione invernale.

Dimagrire e tonificare il corpo sono aspetti importanti per essere in forma con l’appuntamento della prova costume. Per riuscire ad arrivare in forma smagliante per la spiaggia e il mare, bisogna che la dieta comprenda alimenti sani e bilanciati ricchi di nutrienti che sono essenziali, quali i carboidrati, i lipidi, le proteine, ma anche le vitamine e i sali minerali.

Bisogna seguire un regime alimentare adeguato compreso di cinque pasti giornalieri: oltre ai classici tre, quali colazione, pranzo e cena, non possono mancare i due spuntini di metà mattina e pomeriggio. In questo modo si perdono i chili di troppo, si depura il fisico dalle scorie e tossine in eccesso e si riduce un inestetismo terribile e difficile quale la cellulite. Molto importante nel regime dimagrante consumare piatti dietetici e ipocalorici.

In questo periodo, in preparazione della stagione estiva, la parola chiave deve essere depurazione, quindi consumare alimenti che permettano di disintossicarsi e arrivare leggeri e in forma per il mare.

Dieta per l’estate: consigli

La prova costume è da sempre un momento temuto per tutti. L’obiettivo, in vista della stagione estiva, non è soltanto dimagrire per riuscire ad avere un fisico smagliante, ma anche impegnarsi per migliorare il proprio stile di vita e correggere le proprie abitudini alimentari. Per un fisico tonico, ecco alcuni consigli e suggerimenti validi.

Innanzitutto, non è necessario puntare a una dieta che sia restrittiva o a digiuni. Basta semplicemente seguire, dietro consulto di uno specialista del settore, un regime equilibrato e vario. La perdita di peso deve essere in modo lento e graduale. Non saltare mai i pasti perché si priva l’organismo di nutrienti preziosi con un rallentamento del metabolismo.

Per attivare in maniera rapida il metabolismo e quindi facilitare il dimagrimento, nella dieta per l’estate non può mancare il consumo di nutrienti quali carboidrati, proteine e grassi che danno quel senso di sazietà utile per non sgarrare. I carboidrati come la pasta e il riso non vanno eliminati, ma è sufficiente optare per prodotti integrali e ridurne le porzioni.

La frutta e la verdura sono alimenti ricchi di fibre, vitamine e sali minerali e quindi indispensabili nella dieta. In estate è tempo di ciliegie, fragole e angurie che danno freschezza e idratano. Si può optare per delle insalate a base di carote, cipolle, fagiolini, indivia accompagnate da formaggio magro e tonno senza olio. Infine, non dimenticare l’attività fisica: passeggiate, esercizi e allenamento costante permettono di essere in forma.

Dieta per l’estate: integratore

