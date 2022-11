Dieta prima delle feste: come prepararsi alle abbuffate

La stagione natalizia è quasi alle porte e questo periodo fa rima con leccornie, cibi come cotechino, panettone, ecc. Arrivare in forma non è facile, ma se si riesce a seguire i giusti consigli qui riportati della dieta è possibile sedersi a tavola senza troppi sensi di colpa evitando di ingrassare e di abbuffarsi in maniera esagerata.

Dieta prima delle feste

Sebbene manchi ancora un po’ di tempo al periodo natalizio ricco di abbuffate e leccornie, è bene cominciare fin da ora a prepararsi cercando di arrivare in forma senza ingozzarsi ed evitando di accumulare peso. Riuscire, fin da subito, a seguire una dieta sana e ben bilanciata, è il modo migliore per prepararsi ai pranzi e alle cene.

I giorni antecedenti al Natale sono i più importanti perché bisogna prestare maggiore attenzione al cibo e alle calorie che si ingurgitano. Bisogna evitare non solo gli sgarri ma anche i vizi e le tentazioni che in questo periodo, sono molto presenti. Molti pensano a digiunare, ma è assolutamente sbagliato dal momento che si rischia di arrivare affamati.

In questo periodo bisogna cominciare a fare delle scelte alimentari che siano sane e ben bilanciate evitando non eccedere e abusare di alcuni alimenti. Seguire una dieta ricca di cibi equilibrati permette di arrivare all’appuntamento con il cenone o pranzo senza ingrassare e in forma concedendosi anche qualche sgarro.

Si può cominciare con una colazione che sia abbondante a base di alimenti sani, come dei cereali e del tè verde oppure latte per poi proseguire con un frutto o della frutta secca a metà mattina. Non devono mai mancare gli spuntini di metà mattina e pomeriggio con pranzi sani e abbondanti e una cena più leggera.

Dieta prima delle feste: consigli

Per evitare di appesantirsi troppo sarebbe utile cercare di mantenere il peso forma poco prima delle feste natalizie in modo da concedersi qualche leccornia o scorpacciata senza troppi sensi di colpa. Innanzitutto, un impegno e dedizione nella dieta e nell’esercizio fisico sono sicuramente la base per un buon successo e ottenere ottimi risultati.

Fare attività fisica è importante proprio per riuscire ad allenare il corpo ancora prima delle abbuffate e dei pasti abbondanti del periodo natalizio. Dalla palestra alla corsa al parco sino al nuoto, sono tutte attività utili da svolgere con costanza. Subito dopo l’allenamento, è bene pensare a come comportarsi a tavola per non accumulare chili in più.

Non sono consigliati dolci e cibo da asporto, come fast food, ma bisogna puntare ad alimenti ricchi di nutrienti. Secondo gli esperti, sarebbe utile evitare l’alcool almeno 4 volte a settimana in quanto potrebbe avere degli effetti sull’energia e il lavoro. la riduzione delle bevande alcoliche aiuta sicuramente a essere maggiormente produttivi ed energici.

Un bicchiere d’ acqua frizzante con del lime oppure un succo di arancia da consumare a colazione insieme anche a una tisana calda da bere nelle serate fredde è sicuramente la cosa migliore da aggiungere nella dieta prima delle feste. Soltanto nutrendosi in questo modo è possibile ottenere importanti risultati e arrivare in forma alle feste.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.