Anche se è in dolce attesa, Diletta Leotta non rinuncia agli allenamenti. La conduttrice sportiva ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae mentre fa sport: ovviamente, il pancino è bene in vista.

Diletta Leotta, allenamento premaman: il pancino è bene in vista

Entro la fine dell’estate, Diletta Leotta diventerà mamma per la prima volta. La conduttrice sportiva e il calciatore Loris Karius diventeranno genitori di una bellissima femminuccia e hanno ammesso che non vedono l’ora di stringerla tra le braccia. Anche se incinta, Diletta non rinuncia all’allenamento quotidiano. Ovviamente, il pancino è bene in vista.

Diletta Leotta: il look per l’allenamento

Per l’allenamento, Diletta ha scelto di sfoggiare un completino ginnico ad hoc: crop top e shorts neri. Il pancino è già bene evidente, tanto che la Leotta ha scritto: “Crescere insieme“. Adesso che è in dolce attesa, la conduttrice sportiva appare più raggiante del solito.

Diletta Leotta e Loris Karius: un amore travolgente

Diletta e Loris dovrebbero diventare genitori ad agosto, quasi un anno dopo il loro primo incontro. Si sono conosciuti quasi sette mesi fa, durante una vacanza studio di lei a Londra. La passione è esplosa in un lampo: la bimba che aspettano ne è la prova. “Grazie per le emozioni che hai dato a noi e che hai dato a me“, ha scritto la Leotta in una dedica social rivolta a Karius.