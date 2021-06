Diletta Leotta e la ginnastica da camera: le foto bollenti

Diletta Leotta ha conquistato i fan mostrandosi mentre eseguiva alcuni dei suoi esercizi sportivi nel salotto di casa.

Diletta Leotta ha condiviso con i fan una sessione dei suoi allenamenti nel salotto di casa e ha conquistato tutti con la sua bellezza da capogiro.

Diletta Leotta: la ginnastica in casa

Diletta Leotta ci tiene molto alla forma fisica e così, dopo essersi sottoposta ad una speciale seduta di benessere nello studio di suo fratello Mirko Manola, ha mostrato ai fan i suoi allenamenti nel salotto di casa.

Prima di tutto la conduttrice ha dato il buongiorno alla sua community social mostrando un drone che avrebbe tentato di riprenderla dal terrazzo di casa: “C’è chi saluta il sole e chi saluta il drone”, ha scritto la conduttrice (che già in passato ha denunciato le continue intromissioni nella sua sfera privata e domestica da parte di curiosi e paparazzi).

A seguire la conduttrice si è concessa i suoi allenamenti yoga, e grazie ai suoi completini da fitness e alle sue curve vertiginose ha come sempre fatto il pieno di like.

Diletta Leotta: la vita privata

La conduttrice al momento sta vivendo un’importante storia d’amore con l’attore turco Can Yaman e i due hanno promesso che, presto o tardi, convoleranno a nozze. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice.

C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”, ha dichiarato la conduttrice. I due hanno iniziato a frequentarsi a inizio 2020 e per diverso tempo si è vociferato che la liaison fosse in realtà “costruità ad arte” per ragioni pubblicitarie. Diletta Leotta ha più volte smentito la questione e ha affermato di essere più felice che mai accanto all’attore turco.

Diletta Leotta: lo sfogo

Dopo che sono emerse alcune foto del suo bacio a Ryan Friedkin (risalenti allo scorso dicembre) Diletta Leotta si è sfogata via social per le continue incursioni dei paparazzi nel suo privato. “Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata”, ha tuonato la conduttrice, sottolineando ancora una volta la verità del suo legame con Can Yaman e mettendo a tacere gli altri gossip sul suo conto.