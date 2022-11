Diletta Leotta e Loris Karius mano nella mano: la relazione è ufficiale

Diletta Leotta e Loris Karius pizzicati mano nella mano a Milano: la relazione è ufficiale.

Diletta Leotta e Loris Karius sono ufficialmente una coppia: i due sono stati pizzicati a Milano mano nella mano. La relazione, esplosa qualche settimana fa, sembra procedere a gonfie vele.

Diletta Leotta e Loris Karius mano nella mano

Dopo le prime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, Diletta Leotta e Loris Karius sono stati pizzicati mano nella mano mentre passeggiano per Milano.

A mettere a segno la paparazzata, strano ma vero, è la rivista britannica The Sun. La conduttrice sportiva di DAZN e il portiere, entrambi vestiti di nero, quasi se fossero in lutto, camminano nella città meneghina e non si sottraggono ai flash dei fotografi.

Diletta Leotta e Loris Karius: è amore

Diletta e Loris appaiono piuttosto affiatati. Sono una coppia da qualche settimana, per cui è anche normale che sia così. Dopo la fine delle ultime relazioni, i fan della Leotta si chiedono: con Karius sarà la volta buona? Difficile prevederlo, ma il soprannome del portiere – Don Giovanni – fa sorgere qualche dubbio.

Diletta e Loris: riusciranno a superare la distanza?

La Leotta e Karius trascorrono più tempo possibile insieme, ma devono fare i conti con la distanza. Mentre Diletta vive in pianta stabile a Milano, Loris abita in Germania. Secondo alcune indiscrezioni, il portiere dovrebbe aver firmato un contratto con il Newcastle.