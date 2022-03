Domenica In, Red Canzian parla della sua malattia: “Ho ripreso in mano la mia vita da oggi”

Nel corso della puntata di Domenica In del 6 marzo, l'ex bassista dei Pooh Red Canzian ha raccontato come ha vissuto il periodo della malattia.

Intervenuto nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier l’ex bassista dei Pooh Red Canzian si è raccontato a cuore aperto rivelando alcuni dettagli sulla malattia che si è ritrovato ad affrontare in questo ultimo periodo. “Dovrò continuare per due anni la cura“, ha spiegato l’artista a tale proposito.

Assieme al musicista era presente anche la moglie Beatrice Niederwiese.

Domenica In, Red Canzian racconta l’esperienza della sua malattia

Sono passati due mesi esatti da quando l’artista trevigiano era stato ricoverato a seguito di una brutta infezione che lo ha tenuto lontanto da casa per diverso tempo. Per Red Canzian l’intervento a Domenica In è stata dunque soprattutto l’occasione per parlare del suo nuovo inizio, anche se il percorso di cura non è ancora finito.

“Ho ripreso in mano la mia vita da oggi.

Mia moglie è speciale, tutto quello che ho, mi aggrappo a lei nei momenti difficili e quello che ha fatto lei durante la mia malattia è incredible; ho lasciato tutto in mano a lei, ha messo in scena da sola lo spettacolo”, ha affermato.

“Mi aggrappo a Beatrice nei momenti difficili”

Red Canzian ha poi proseguito sottolineando quanto sia stato prezioso il contributo della moglie soprattutto nella messa in scena dello spettacolo “Casanova”: “Ho lasciato a lei e ai miei figli l’onere di mettere in scena Casanova.

Lei ha fatto quello che avrei fatto io e poi veniva da me, lei era ovunque. Io mi sento in colpa per far vivere a lei e ai miei figli momenti così difficili”.