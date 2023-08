Claudette, sorella di Celine Dion, ha parlato dello stato di salute della cantante, che soffre della sindrome di Moersch-Woltman, conosciuta come sindrome della persona rigida.

Il dramma di Celine Dion, la sorella: “Non troviamo una medicina che funzioni”

Claudette, sorella di Celine Dion, ha parlato dello stato di salute della cantante, a cui è stata diagnosticata la sindrome di Moersch-Woltman, conosciuta come sindrome della persona rigida. Una malattia che provoca spasmi e dolori così forti da impedirle di cantare. Nei mesi scorsi ha dovuto cancellare il tour per rimanere a riposo. “Ci fidiamo di lei, per lei reagire è una cosa innata. Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante” ha spiegato la sorella.

Celine Dion, le condizioni di salute della cantante

Secondo quanto riportato dalla sorella, Celine Dion ha bisogno di riposare. “Onestamente penso che abbia bisogno soprattutto di riposo. Va sempre al di sopra di tutto, cerca sempre di essere la più grande, la più forte, ma a un certo punto, il tuo cuoricino e il tuo corpicino ti parlano. È importante” ha dichiarato la donna, che ha rassicurato tutti dicendo che la sorella sta lavorando duramente per rimettersi in sesto. “Le ho anche detto: ‘So che sei orfana, so che sei vedova, so che sei una mamma single, ma con tutto quello che hai dato tornerà qualcosa di buono‘” ha aggiunto Claudette.