Drammatico incidente in Calabria. Un ragazzo di 14 anni, Vincenzo Cordì, è morto a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo lo stava guidando all’insaputa dei genitori in un terreno di proprietà della famiglia, che gestisce un agriturismo in contrada “Barbasano”. Aveva trovato le chiavi in un cassetto e si è messo alla guida di nascosto.

Il trattore guidato di nascosto dal 14enne si è ribaltato e lo ha travolto. I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo a causa delle ferite riportate il giovane è deceduto dopo poco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A quanto emerso, solo la scorsa settimana la giovane vittima aveva sostenuto gli esami di terza media.