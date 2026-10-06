Alcuni droni nella notte hanno colpito due navi mercantili di proprietà turca al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Una nave è affondata, con l'equipaggio che al momento risulta disperso.

Durante la notte alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero. Ad annunciarlo lo stesso governo di Sofia. Una delle due navi sarebbe affondata, con l’equipaggio al momento disperso. I dettagli.

Droni colpiscono mercantili nel Mar Nero, due navi distrutte: disperso l’equipaggio

Il governo di Sofia ha annunciato che, nella note, alcuni droni hanno colpito due navi mercantili di proprietà turca al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Una delle navi, stando a quanto riferito dal servizio di soccorso marittimo bulgaro, sarebbe affondata. Entrambi i mercantili sarebbero inoltre stati colpiti dai droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero, come spiegato dallo stesso governo, il quale ha convocato una riunione di emergenza con i vertici dei ministeri della Difesa, dell’Interno e della Sicurezza.

Stando a quanto riferito da Roumen Nikolov, direttore del Centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna, citato dall’emittente radiofonica pubblica BNR, l’equipaggio della nave affondata risulta al momento disperso, mentre tutti i 18 membri dell’equipaggio della seconda imbarcazione sarebbero stati tratti in salvo. Le due navi hanno lanciato segnali di soccorso intorno alle ore 04.00 del mattino (ora locale), a circa 80 miglia nautiche dalla costa bulgara, a est di Capo Sant’Atanas e della città di Byala.

“Attacco inaccettabile”: le parole del premier bulgaro

Queste le parole del premier bulgaro Rumen Radev “Un attacco assolutamente inaccettabile nella zona economica esclusiva bulgara. Una gravissima violazione del diritto internazionale e delle norme marittime. Quello che sta accadendo rende la navigazione nel Mar Nero estremamente difficile e fa aumentare ulteriormente i costi assicurativi. Se questa guerra in Ucraina non si conclude in tempo, continuerà a espandersi e ad aumentare il rischio di un conflitto addirittura globale.” Su cosa trasportassero le navi, Radev ha affermato che la prima era diretta a nord verso la Romania ma che il carico non è noto, la seconda invece trasportava grano ed era diretta a sud.