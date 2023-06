Bambini annegati in piscina: entrambi erano sfuggiti al controllo dei genitori. Le due tragedie si sono verificate tra None (Torino) e Lazise (Verona).

Lo scorso 13 giugno è stato contrassegnato da tue tragedie che hanno visto come vittime due bambini, morti annegati in piscina. I due drammi si sono consumati tra None (Torino) e a Lazise (Verona). Entrambi sarebbero sfuggiti al controllo dei genitori. Una vittima è italiana, l’altra invece tedesca.

Bambini annegati in piscina: la morte di Santiago

Come informa FanPage, Santiago Manzone (2 anni) era ricoverato da domenica 11 giugno presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino in seguito alla caduta in una piscina piena nel giardino della sua abitazione a None. Il piccolo è morto la sera di martedì 13. Sono stati i genitori a trovare il bambino in arresto cardiaco, che è stato soccorso da sanitari giunti sul posto. Santiago è deceduto circa due giorni dopo il ricovero. Al momento i carabinieri della stazione locale stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. L’episodio è accaduto nel corso di una festa a casa di Santiago in cui erano presenti altri bambini.

Deceduto un altro bambino di 3 anni a Lazise

L’altra tragedia si è consumata presso il complesso residenziale “Costa del Sole” a Lazise, presso una piscina privata. La vittima è un bambino di 3 anni, figlio di una coppia di tedeschi. Il piccolo è caduto ed è rimasto sott’acqua per diverso tempo. Il bambino è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.