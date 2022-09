Durante il suo concerto Elton John rende omaggio alla Regina Elisabetta

Dal palco di Toronto e durante il suo straordinario concerto Elton John rende omaggio alla Regina Elisabetta con una sua toccante hit del 1974

Fedele ad una lunga tradizione di assoluto rispetto e perfino “confidenza” con la Casa Reale britannica durante il suo concerto a Toronto, in Canada, Elton John rende omaggio alla Regina Elisabetta e lo fa nel solo modo che conosce, il migliore del mondo: con le mani poggiate sulla tastiera del pianoforte e la bocca incollata al microfono.

In un momento di forte commozione la pop star britannica ha omaggiato la defunta sovrana cantando la hit del 1974 “Don’t let the sun go down on me”.

Elton John rende omaggio ad Elisabetta

Aveva fatto qualcosa di simile anche quando era morta Lady Diana, con cui era legato da una profonda amicizia, cantando Candle in the wind nella chiesa he le dava l’ultimo saluto, e si è voluto ripetere.

Ha detto Elton John dal palco introducendo il brano: “È stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte della Regina Elisabetta“.

“Lei una parte importante della mia vita”

E ancora: “È stata una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore”. Poi la chiosa: “Elisabetta è stata una parte importante della mia vita dall’infanzia ad oggi, mi mancherà moltissimo.

Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me, ma sono contento che riposi in pace”.

Qui sotto potete recuperare il video della toccante esibizione di Elton John.