L'evento realizzato da Scai Comunicazione sarà trasmesso lunedì 1 giugno dalle ore 15 sulla pagina Facebook di Notizie.it.

Restart&Scale è l’evento organizzato da Scai Comunicazione per promuovere idee e strumenti utili al business dell’eCommerce in fase 2. Una nuova era per il mondo commerciale alle prese con il Coronavirus. Del resto, l’eCommerce sta vivendo una fase cruciale del suo sviluppo. In tanti hanno compreso l’opportunità che rappresenta, tra i vendor e tra i nuovi consumatori digitali. Per questo, adesso, è il momento di fare sul serio, adottando nuove tecniche, utilizzando i dati in maniera intelligente, usando strumenti e piattaforme oggi sempre più performanti ed efficaci.

L’evento Restart&Scale su Notizie.it

L’obiettivo è quello di dare consigli su come scalare rapidamente e raggiungere appieno il proprio potenziale di mercato. L’evento Restart&Scale rappresenta la naturale prosecuzione del progetto “Restart From Home”, lanciato da Prestashop per far crescere la consapevolezza sulle potenzialità del mondo e-commerce. L’evento sarà trasmesso, a partire dalle ore 15 di lunedì 1 giugno, sulla pagina Facebook di Notizie.it.

Restart&Scale di Scai Comunicazione si aprirà con un’intervista a Alexandre Eruimy, CEO PrestaShop; si proseguirà con un focus sulla Logistica della crisi e business continuity grazie ai contribuiti di Filippo Quaglia e Alois Mascetti di DHL. Seguirà Armin Zadikbar, di The Armin Bar, per il Growth Hacking per e-commerce. Mentre Sebastiano Cappa, di ‘Outbrain’, si focalizzerà sul “Native advertising”.





Spazio anche a Gregorio Dal Pozzo, di Dune, per un approfondimento sul tema Data Analytics e Data Lake. Mentre Alexio Cassani di Stentle si focalizzerà sul ruolo della tecnologia nel retail fisico. “SEO, Influencer Marketing e Social Media per l’e-commerce” è un focus di conversazioni con Chiara Storti, Federica De Rosa, Adele Savarese e Veronica Gentili. Infine, Domenico Marmiroli e Antonino Di Bella parleranno di una storia di successo.