Eleonora Giorgi inizia la chemio: "Perderò capelli e sopracciglia"

Eleonora Giorgi ha confessato di doversi sottoporre ad un delicato intervento a causa di un tumore del pancreas e, nei prossimi giorni, dovrà affrontare la prima seduta di chemioterapia.

Eleonora Giorgi: la chemioterapia

Eleonora Giorgi ha svelato di esser stata colpita da un tumore del pancreas che, fortunatamente, sarebbe operabile. L’attrice dovrà comunque sottoporsi alla chemioterapia e lei stessa ha svelato: “Mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione”, ha ammesso, e ancora:

“Io avevo avuto dei sintomi. Due anni fa gli esami di routine mi avevano diagnosticato una glicemia alta: i medici la imputavano a una dieta scorretta, io che mangio in modo così frugale! O in alternativa davano la colpa alla vita sedentaria del Covid. Per scrupolo avevo fatto un’ ecografia al pancreas che non evidenziava nulla: avrei dovuto approfondire. Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale”. Sui social in tanti hanno manifestato la loro solidarietà e la loro vicinanza all’attrice in questo momento per lei così difficile e sono in attesa di saperne di più in merito alle sue condizioni di salute.