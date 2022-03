Elettra Lamborghini lancia il suo primo uovo di Pasqua: il costo e i dettagli

Elettra Lamborghini ha lanciato sul mercato le sue uova di pasqua. Tutto quello che c'è da sapere.

Così come altre celebrità anche Elettra Lamborghini ha voluto il suo personale uovo di Pasqua, prodotto da WalCor Italia.

Elettra Lamborghini: le uova di Pasqua

Dopo Chiara Ferragni anche Elettra Lamborghini ha lanciato sul mercato il suo primo uovo di Pasqua personale, realizzato dalla WalCor Italia.

Il packaging del dolce è ispirato ai gusti estetici della famosa ereditiera: la carta è multicolor e maculata e su essa è impressa un’immagine stilizzata di Elettra in modalità cartoon. Il prezzo del dolce varia dai 6,90 euro per la versione da 150 grammi ai 8,90 euro per quella da 280 grammi, ed è possibile acquistarlo online o presso i supermercati.

“Quest anno le uova le porto io!! Letteralmente!! Ebbene siii sorpresaaa! Li troverete presto online e nei maggiori supermercati”, ha annunciato l’ereditiera attraverso i social.

Elettra Lamborghini: la vita privata

Si tratta di un periodo roseo per l’ereditiera dal punto di vista lavorativo e della carriera. Da due anni a questa parte al suo fianco è sempre presente il marito Dj Afrojack, alias Nick Van De Wall, con cui lei fa la spola tra l’Italia e l’Olanda. Dopo i fiori d’arancio Elettra ha confessato che prima o poi il suo desiderio sarebbe quello di formare una famiglia insieme al dj olandese, ma ha anche specificato che le piacerebbe adottare.

“A me piacerebbe tantissimo, ci abbiamo anche pensato, ma prima voglio un Grammy. Sono una persona che ci sbatte molto la testa, il mio focus adesso è la musica. Anche perché sarei tanto attaccata a mio figlio che potrei fare solo la mamma”, ha dichiarato.