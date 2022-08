Elezioni 25 settembre, Meloni: “Lo strappo di Calenda un banale calcolo elettorale”

Sulle elezioni del prossimo 25 settembre tiene banco la vicenda Azione-Pd e Giorgia Meloni dice: “Lo strappo di Calenda un banale calcolo elettorale”

Sulla elezioni politiche del 25 settembre e sugli ultimi stravolgimenti in seno alla coalizione di centrosinistra guidata da Enrico Letta Giorgia Meloni non pare avere dubbi: “Lo strappo di Calenda un banale calcolo elettorale”.

La strategia “centrista” di Azione

La leader di FdI liquida l’abbandono di Azione come una strategia per puntare a fare massa al centro e per defilarsi dai numeri risicati di Letta ed alleati. Il dato è che lo strappo di Calenda con il Pd tiene banco nella giornata politica. Da un lato e sul fronte interno Letta parla di “una scelta che aiuta a vincere il centrodestra”, dall’altro Emma Bonino annuncia: “Io resto col Pd, le ragioni del leader di Azione sono fumose“.

In tutto questo si è inserita Giorgia Meloni commenta che ha commentato: “Da Calenda un banale calcolo elettorale”.

“Strappo di Calenda banale calcolo elettorale”

“Se Fratelli d’Italia dovesse prendere più voti alle prossime elezioni, il nome per la presidente del Consiglio è il mio. Perché no?”. Poi la stilettata: “L’offerta politica del centrosinistra è veramente debole: è il campo dei miracoli”. La chiosa della Meloni e per il leader M5s Giuseppe Conte e il giudizio di Meloni non lascia adito a dubbi: “Non è idoneo a governare”.