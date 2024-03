Marco Marsilio vince le elezioni regionali in Abruzzo: è il primo presidente riconfermato nella regione in 30 anni

Una vittoria convincente per il candidato del centrodestra Marco Marsilio che, nel cuore della notte, ha saputo di essere il primo presidente dell’Abruzzo ad essere riconfermato in carica in oltre 30 anni.

Elezioni regionali in Abruzzo, vince Marsilio: i numeri

Marco Marsilio del centrodestra è stato riconfermato dagli elettori abruzzesi alla guida della regione. È questo il risultato della votazione che è stata ultimata nelle scorse ore: pur mancando da scrutinare 99 sezioni su 1634, il vantaggio del candidato sostenuto da Fratelli d’Italia è incolmabile. Marisilio si attesta, infatti, al 53,42% mentre il suo sfidante Luciano D’Amico (centrosinistra) si ferma al 46,58%. Schiacciante e decisiva per Marsilio la vittoria nella provincia dell’Aquila, dove ottiene il 61,14%, mentre risulta essere leggermente indietro a Teramo, dove ha ottenuto solo il 49,67% delle preferenze.

Elezioni regionali in Abruzzo, vince Marsilio: il commento

E così Marco Marsilio può festeggiare la vittoria e lo fa davanti al suo comitato: “Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l’onore di guidare la regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato. E’ stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro”. Il discorso di Marsilio spiega molto del trionfo che, per qualche giorno, era stato messo in discussione da quanto era accaduto in Sardegna – “Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già 5 anni fa”.