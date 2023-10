Elisa di Rivombrosa Gate: la verità sul provino di Jane e Beatrice

Grazie al confronto al GF tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi, la fiction Elisa Di Rivombrosa è tornata in auge. Qual è la verità sul provino delle due attrici? Come sono andate le cose?

Nella casa del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ha accusato Jane Alexander di averle sottratto il ruolo nella fiction Elisa Di Rivombrosa. Le due hanno avuto la possibilità di avere un face to face e sui social alcuni doppiatori si sono detti d’accordo con la gieffina. La domanda, però, sorge spontanea: qual è la verità sul provino che Jane e Beatrice hanno sostenuto?

Nel 2020, Jane ha rilasciato un’intervista a Fanpage parlando proprio del provino per Elisa Di Rivombrosa per il ruolo di Lucrezia Van Necker. La Alexander ha raccontato:

“Mi proposero di fare il provino. Quando arrivai, c’era tanta gente tra cui attrici già note. Non ero molto conosciuta, avevo fatto ben poco prima di allora. Però avevo evidentemente colpito qualcuno che mi aveva proposto. Per quanto mi riguarda, andò malissimo. Non avevano le scarpe adatte, le parrucche migliori le avevano date alle altre attrici. Io avevo una parrucca orrenda. Ero veramente disperata. Non mi avevano nemmeno truccata, a differenza delle altre. Si vedeva che non avevano grande fiducia in me. (…) Le parrucchiere, ingannate dal mio nome, pensavano che fossi straniera e parlavano di me in italiano, come se io non potessi capirle. Adesso mi fa ridere, al momento un po’ meno. Dicevano: ‘Ma chi è questa?’, ‘Guarda come l’hanno conciata’, ‘Mettiamole questa parrucca tanto…’. Cose così. Ho fatto finta di niente, ma immaginerai la mia condizione quando sono andata a fare il provino. Non ero proprio allegrissima. Mi sentivo veramente l’ultima ruota del carro. Ho fatto il provino e me ne sono andata, pensando finisse tutto lì. Invece, sono stata richiamata. Dopo aver fatto il provino, Cinzia TH Torrini mi chiese di andare a vedermi nel monitor. Lì ho capito che Lucrezia ero io, non ce n’era per nessuno mi dispiace”.