Elisabetta Canalis e l’estate infinita: l’ex velina in bikini in California

Elisabetta Canalis ha conquistato i fan con la sua straordinaria bellezza e sotto il sole della California.

Dopo aver trascorso alcuni mesi in Italia per via dei suoi impegni di lavoro, Elisabetta Canalis è tornata in California dove ha potuto continuare a godersi l’estate.

Elisabetta Canalis: l’inverno in California

Mentre in Italia è ormai arrivato l’inverno Elisabetta Canalis si gode l’estate in California insieme alla figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri: sui social l’ex velina si è mostrata con un seducente bikini mentre giocava in spiaggia insieme alla famiglia e sui social ha ironizzato scrivendo “winter is coming”.

Negli ultimi mesi la showgirl ha fatto ritorno in Italia per motivi di lavoro e non ha fatto segreto che prima o poi le piacerebbe tornare nel suo paese natale insieme a tutta la famiglia. Per il momento però sembra che lei, Brian Perri e Skyler Eva siano intenzionati a godersi ancora per un po’ il sole della California.

“Quando sono in Italia sono al settimo cielo, sono appagata. Avverto un senso di pienezza, sento che non mi manca davvero nulla.

Pensi che ultimamente avendo partecipato in qualità di giurata alla trasmissione di Antonella Clerici Sanremo Young ho iscritto mia figlia in un asilo italiano per un mese. La mia Skyler Eva si è integrata perfettamente, era entusiasta. Lei parla perfettamente la nostra lingua e ha un richiamo naturale per la nostra terra”, aveva dichiarato l’ex velina a proposito di un suo ipotetico ritorno in Italia.

Elisabetta Canalis a Los Angeles

Da diversi anni ormai l’ex velina di Striscia vive a Los Angeles in compagnia della sua famiglia. Lì, insieme all’ex amica Maddalena Corvaglia, aveva preso in gestione una palestra. Le due hanno smesso di frequentarsi ormai da qualche anno e sembra che alla base del loro litigio possano esserci stata proprio motivi legati al lavoro. Nessuna delle due ha svelato pubblicamente cosa sarebbe successo e in tanti tra i loro fan sperano un giorno di vederle di nuovo insieme.

Elisabetta Canalis: il matrimonio

Elisabetta Canalis intanto sembra essere più felice che mai accanto al marito Brian e alla figlia Skyler Eva. L’ex velina ha anche confessato che le sarebbe piaciuto prima o poi avere un secondo bambino: “Non ci stiamo lavorando ancora, ma se Dio vorrà certamente sì”, aveva dichiarato la showgirl a proposito di un’ipotetica seconda cicogna.